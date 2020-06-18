Kahire'de tutuklu bulunan Mısır asıllı Kanada vatandaşının hayatından endişe ediliyor - TORONTO

Düzenlediği organizasyonlarla babasının tutukluluğunu dünyaya duyuran Amal Ahmed Albaz, babasının Kovid-19 semptomları gösterdiğini ve tedavisine izin verilmediğini belirterek, endişe içinde olduklarını söyledi.Son 4 gündür federal hükümetteki bakanların yerel ofisleri önünde eylem yapan Amal Ahmed Albaz, dün de annesi Safaa Eleshmawy ve kendisini destekleyen yüzlerce Kanadalı ile birlikte Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun başkent Ottawa'daki konutu önünde basın açıklaması yaptı.Başbakan Trudeau'ya seslenen Albaz, "çok geç olmadan babamı kurtarın" çağrısında bulundu.- "Babamın hayatı, Trudeau'nun sorumluluğundadır"Albaz, şunları ifade etti:"Başbakan Justin Trudeau çok geç olmadan babam Yasser Albaz'ı geri getirmeyi taahhüt etmeli. Yasser Albaz, Kovid-19'dan ölüm riski altında ve Justin Trudeau'yu hayatını kurtarmaya çağırıyor. Trudeau'ya günlük basın toplantısında Cumhurbaşkanı Sisi'ye kişisel itirazda bulunup bulunmayacağı konusunda sorular soruldu. Başbakan, Yaser Albaz davasına olan kişisel bağlılığını açıkça teyit etmedi. Aile olarak bu bizi hayal kırıklığına uğrattı. Ailemiz, yüzlerce Kanadalı ile birlikte Başbakanın hızlı müdahalesini talep etmeye devam edecek. Babam günlerdir koronavirüs semptomları yaşıyor. Ailenin aldığı bilgiler yüksek ateş, şiddetli öksürük, aşırı yorgunluk, göğüste sıkışma ve nefes almada zorluk çektiğini doğrulamaktadır. Hapishane yetkilileri onu tecrit etti. Babam Yasser keyfi olarak 1 yıl 4 aydır gözaltında tutuluyor. Bugüne kadar herhangi bir suçla itham edilmedi ve neden alıkonulduğuna dair herhangi bir iddiada bulunulmadan Mısır'daki en kötü hapishanede kalıyor. İnsan hakları her açıdan ihlal ediliyor ve Kanada henüz onu eve getiremedi. Hiçbir Kanadalıya böyle davranılmamalıdır. Babamın hayatı Başbakan Justin Trudeau'nun sorumluluğundadır."Kanada'nın Oakville kentinde bir mühendislik firmasında çalışan Albaz (52),2019 yılının şubat ayında iş amacıyla gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den dönüşünde gözaltına alınmış ve sonrasında da Tora Hapishanesine konulmuştu.16 aydır hiçbir gerekçe gösterilmeden tutulan Yasser Ahmed Albaz'ın kurtarılması için kızının yanı sıra Kanada'daki bazı insan hakları kuruluşları ve hukukçular da mücadele veriyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!