Kahire'de birkaç araç hastane önünde çarpıştı, patlama sonucu en az 19 kişi öldü

Mısır'da patlama sonrası yanan araçlardan biri

Mısır'ın başkenti Kahire'nin merkezinde birkaç araç bir hastanenin önünde çarpıştı. Kaza sonucu meydana gelen patlamada en az 19 kişi öldü, 47 kişi de yaralandı. Mısır Ulusal Kanser Enstitüsü önündeki patlamadan sonra başlayan yangın nedeniyle çevredeki bazı binalar boşaltıldı.

Mısır medyası patlamadan sonra tamamen yanmış bazı araçların fotoğraflarını yayımladı.

Görgü tanıkları patlamanın hastane binasında hasara yol açtığını söyledi.

Çocuğunun kanser tedavisi için Minya'dan Kahire'ye gelen Nermat el Avadi adlı bir kişi, patlamanın etkisiyle etrafa saçılmış ceset parçaları gördüğünü söyledi.

El Avadi, "Hastanenin içinde büyük bir panik yaşandı. Kadınlar ve çocuklar çığlıklar atarak kaçışıyordu. Hastanenin merdivenlerinde yığılma olduğu için kaçmakta zorlandık" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Mısır Sağlık Bakanlığı, patlamanın ardından bölgeye 42 ambulansın sevk edildiğini, 45 hastanın başka hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Gazeteye konuşan hastane sözcüsü, şimdiye kadar 19 ceset tespit edebildiklerini söyledi.

Mısır'da patlama sonrası hasar gören bir araç

'Bir araba karşı yönden gelen üç araca çarptı'

Kahire polisi, patlama sırasında suya düşenlerin olabileceği ihtimaline karşı Nil Nehri'nin de taranmakta olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, gece saat 01.00'de yayımladığı açıklamada, patlamanın hız yapan bir aracın karşı yönden gelen üç araca çarptığını duyurdu.

Bakanlığın Facebook sayfasındaki bu açıklama bazı kullanıcılar tarafından inandırıcı bulunmadı.

Mısır Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.