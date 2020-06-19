KAHEV'den Kovid-19'dan yaşamını yitiren hekim babalar için kısa film - İSTANBUL

Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanlarının yer aldığı kısa filmle koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği vermek için başlatılan "Emanetiniz, Emanetimizdir" bağış kampanyasına dikkat çekiliyor.KAHEV Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden Kovid-19 pandemisi yüzünden bugüne kadar aralarında çok değerli hocaların da olduğu, memurundan güvenlik görevlisine, eczacısından hemşiresine, işçisinden hekimine birçok sağlık çalışanının kaybedildiği anımsatıldı.Açıklamada, KAHEV üyesi kadın hekimlerin bir yandan toplum sağlığını korumak adına halen etkisini sürdüren bu hastalığa karşı mücadelelerini en ön saflarda, canları pahasına sürdürdükleri bir yandan da arkadaşlarının emaneti çocuklara destek olmaya çalıştıkları belirtildi.Bu kapsamda, Dinamik Acil Tıp Eğitimi (EM-DATE) grubu iş birliğiyle Kovid-19 pandemisine karşı mücadelede hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin evlatlarına eğitim desteği sağlamak adına başlatılan "Emanetiniz, Emanetimizdir" bağış kampanyasının devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"İlk olarak koronavirüs nedeniyle 19 Nisan'da vefat eden İstanbul Nişanca Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli aile hekimi arkadaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’nın kızlarına eğitim hayatları boyunca sürecek burslarını bağlayarak, çıktığımız bu yolda bugüne kadar sağlık çalışanı çocuğu 20 evladımıza eğitim desteği sağlamış bulunmaktayız. Hepimizin sağlığı için canını veren çalışma arkadaşlarımızın bize emaneti çocuklarının eğitim hayatını güvence altına almak için başlattığımız bu bağış hareketine dikkat çekmek ve bu süreçte kaybettiğimiz baba olan çalışma arkadaşlarımızı anmak adına vakfımız, Babalar Günü'nde sosyal medya hesapları aracılığı ile yayınlayacağı bir kısa film hazırlamış bulunmaktadır."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!