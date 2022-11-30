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Kağızman'daki Karagüney Kanyonu dağcıların yeni rotası oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğal güzellikleri, sarp kayalıkları ve peribacalarını andıran tepeleriyle dikkati çeken Karagüney Kanyonu, doğaseverlerin yeni gözdesi olmayı bekliyor

Giriş: 30.11.2022 - 18:18 | Güncelleme: ABONE OL
Kağızman'daki Karagüney Kanyonu dağcıların yeni rotası oldu
Dağcıların yeni rotası
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AA

Kars-Iğdır sınırlarının kesiştiği Aras Vadisi'nde bulunan kanyonda foto safari, trekking ve doğa sporları için elverişli alanlar bulunuyor.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Ali Öztürk, AA muhabirine, kulüp olarak Kars ve Iğdır'da yeni rotalar için gezi düzenlediklerini söyledi.

Aras Vadisi yanındaki Karagüney Kanyonu'nda da ilk kez yürüyüş gerçekleştirdiklerini anlatan Öztürk, "Güzel bir vaha ve harika bir kanyon. ABD'nin Arizona eyaletindeki çölleri anımsatıyor. Yeni keşfettiğimizde burada muhteşem görüntülerle karşılaştık. Burası, hem doğa yürüyüşü hem de kaya tırmanışı yapmak isteyenler için ideal bir yer. Tüm dağcıların gelip burayı görmesini istiyorum." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Harun Cengiz de çıktıkları doğa yürüyüşünde Karagüney Kanyonu'nu ilk kez gördüğünü belirtti.

Kanyonun doğasıyla hayranlık uyandırdığını ifade eden Cengiz, "Burası ABD'nin Arizona eyaletindeki çölleri andıran bir doğaya sahip. Keşfedilmemiş bu doğal güzelliği herkesin gezip görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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