Kağıthane'nin sokakları yenileniyor

İstanbul'un Kağıthane Belediyesi, sokakları yenilenirken, altyapı çalışmalarını da sürdürüyor.

Kağıthane'de yazın başlangıcı ile başlanan Çağlayan Taşocağı Caddesi ile Seyrantepe'deki Murat ve Efendi sokaklarında yenileme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Seyrantepe Mahallesi'ndeki Murat ve Efendi sokaklarında 400 ton asfaltlama, 780 metrekare mineralli plak taş kaplama çalışması yapıldı. Elektrik hatları da yer altına alındı.

Sokakların doğal hale gelmesi için 14 adet çınar, 6 adet ıhlamur ve 145 adet iğde çalısı dikildi. Trafikte park etmeyi kolaylaştıracak cep parklar yapıldı. Gece güvenli ve estetik bir görünüm için 10 adet dekoratif aydınlatma direği yerleştirildi.

Öte yandan, Çağlayan'daki Taşocağı Caddesi'nde de yaya yolu çalışmalarının sonuna gelindi. Caddedeki kaldırımlar geniş ve modern bir görünümle yenilenirken yaya güvenliği ve konforu da sağlanmış oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen dönem ilçemize birçok tematik cadde ve sokak kazandırdık. Cadde ve sokaklarımızın aydınlatma, ağaçlandırma, altyapı ve düzenleme çalışmalarını tamamlayarak adeta ortaya yepyeni bir Kağıthane çıkardık. Yeni dönemde de çalışmalarımızı aynı şekilde aralıksız sürdürüyoruz."