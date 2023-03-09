Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye hâlâ depremi tartışıyor. Büyük bir deprem olması durumunda en büyük yıkımın İstanbul'da olacağını söyleyen yer bilimciler, İstanbul için hazırlık çağrısı yapıyor. Bu kapsamda, 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporunda İstanbul'un semtleri ele alındı. Raporda yer alan Kağıthane için de analizler yapıldı. İşte, Kağıthane'nin en riskli bölgeleri ve Kağıthane deprem riski haritası...