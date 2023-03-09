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Kağıthane deprem haritası güncel| Kağıthane deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu, büyük bir depreme hazır mı? Kağıthane'de en riskli bölgeler ve yerler

Kağıthane büyük bir depreme hazır mı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler sonrasında yer bilimciler arasında deprem tartışması sürüyor. Uzmanlar, İstanbul'un depreme hazırlıklı olmadığını söylüyor. 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporu, büyük bir deprem olması halinde İstanbul'un alacağı hasarı anlatıyor. Bu kapsamda yer alan Kağıthane için de detaylı bir deprem analizi hazırlandı. İşte, Kağıthane deprem riski haritası ve tüm detaylar...

Giriş: 09.03.2023 - 16:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye hâlâ depremi tartışıyor. Büyük bir deprem olması durumunda en büyük yıkımın İstanbul'da olacağını söyleyen yer bilimciler, İstanbul için hazırlık çağrısı yapıyor. Bu kapsamda, 2019 yılında İBB tarafından hazırlanan deprem raporunda İstanbul'un semtleri ele alındı. Raporda yer alan Kağıthane için de analizler yapıldı. İşte, Kağıthane'nin en riskli bölgeleri ve Kağıthane deprem riski haritası...

  • KAĞITHANE İLÇE BİLGİLERİ

    Kağıthane ilçesi, İstanbul iline bağlı; kuzeyde Sarıyer, kuzeydoğuda Beşiktaş, doğu ve güneyde Şişli, güneybatıda Beyoğlu ve batıda da Eyüp ile komşu ve 14.83 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 19 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 448.025’dir.

    İBB KAĞITHANE DEPREM RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

  • KAĞITHANE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

    “İstanbul İli Kağıthane İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Kağıthane ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının kayıp tahminlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlandı.

  • Buna göre, İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde meydana gelen bir depremde oluşabilecek hasarlar ve Kağıthane'nin en riskli yerleri saptandı. Kağıthane düşük riskli deprem bölgesi olarak biliniyor. 

  • KAĞITHANE EN RİSKLİ BÖLGELER HANGİLERİ?

    İBB tarafından riskli bölgeleri gösteren bu haritaya göre; Kağıthane genel anlamda depreme dayanıklı bir zemine sahip. 

    Kağıthane'nin en riskli yerleri: Mehmet Akif Ersoy ve Nurtepe'nin bir bölümü yüksek risk içeriyor. 

  • 7,5 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BİR DEPREM KAĞITHANE'Yİ NASIL ETKİLER?

    Buna göre Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminde, Kağıthane’deki binaların ortalama yüzde 73’sinin hasar görmeyeceği tahmin edilmektedir. Binaların ortalama yüzde 20’nin hafif, yüzde 6’sının orta, yüzde 0,7’inin ağır ve yüzde 0,3’inin de çok ağır hasar görmesi beklenmektedir. Kağıthane’de, analiz edilen toplam bina sayısı 29.103’tür. 

    Senaryo depreminde Kağıthane’deki binaların ortalama yüzde 7’sinin (yaklaşık 2.096 bina) orta ve üstü seviyede hasar göreceği tahmin edilmektedir. Yaklaşık 27.066 binanın ise, hasarsız veya hafif hasarlı olması beklenmektedir.

  • Mw=7.5 büyüklüğündeki senaryo depreminin, en kötü senaryo olan gece meydana gelmesi halinde, Kağıthane’de ortalama 84 civarında can kaybı meydana gelebileceği, yaklaşık 44 kişinin ağır yaralanabileceği ve 275 kişinin de hastane şartlarında tedavi görmesi gerekebileceği öngörülmektedir.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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