HABERTURK.COM

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre İstanbul'un ilçesi Kağıthane'de yaşayan sakinler karşıdan karşıya geçmek için çektikleri çileye isyan ederek yollara döküldü.

BİR SÜRÜ YOL KAT EDİYORLAR

20 yıldan bu yana Kağıthane deresi üzerine asma köprü yapılması isteyen semt halkı, karşıya geçmek için bir sürü yol kat etmek zorunda kaldıklarını söylüyor.

KÖPRÜ OLURSA SÜRE 5 DAKİKA

Köprü yapıldığı takdirde Cendere Caddesi'nden Hasbahçe'ye geçişin 5 dakika süreceğini kaydeden vatandaşlar dolaştıkları için bu süre yarım saate kadar çıkıyor.