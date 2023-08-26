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Kağıthane'de dün gece yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına meslektaşları vurulduğu bölgede konvoy düzenledi.

DHA'nın haberine göre; polis ekipleri akşam saatlerinde, dün gece uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan meslektaşları Hakan Telli anısına konvoy düzenledi.

Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy, sirenler eşliğinde vurulduğu Hamidiye Mahallesi, Ferman Caddesi ve Kağıthane'nin sokaklarında devam etti. Anma konvoyunun geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.