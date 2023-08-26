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        Haberler Gündem Güvenlik Kağıthane'de polis ekipleri, şehit polis Hakan Telli anısına konvoy düzenledi

        Polis ekipleri, şehit polis Hakan Telli anısına konvoy düzenledi

        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına konvoy oluşturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 06:47 Güncelleme: 26.08.2023 - 06:50
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        Polis ekiplerinden şehit polis anısına araç konvoyu
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        Kağıthane'de dün gece yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına meslektaşları vurulduğu bölgede konvoy düzenledi.

        DHA'nın haberine göre; polis ekipleri akşam saatlerinde, dün gece uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan meslektaşları Hakan Telli anısına konvoy düzenledi.

        Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy, sirenler eşliğinde vurulduğu Hamidiye Mahallesi, Ferman Caddesi ve Kağıthane'nin sokaklarında devam etti. Anma konvoyunun geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #kağıthane
        #Şehit polis memuru Hakan Telli
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