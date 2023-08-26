Polis ekipleri, şehit polis Hakan Telli anısına konvoy düzenledi
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dün gece Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına konvoy oluşturdu
Kağıthane'de dün gece yaşanan çatışmada şehit olan polis memuru Hakan Telli anısına meslektaşları vurulduğu bölgede konvoy düzenledi.
DHA'nın haberine göre; polis ekipleri akşam saatlerinde, dün gece uyuşturucu satıcılarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan meslektaşları Hakan Telli anısına konvoy düzenledi.
Otomobil ve motosikletler ile oluşturulan konvoy, sirenler eşliğinde vurulduğu Hamidiye Mahallesi, Ferman Caddesi ve Kağıthane'nin sokaklarında devam etti. Anma konvoyunun geçtiği anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.