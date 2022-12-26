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Kağıthane'de otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü

İstanbul Kağıthane'de otomobil ile ters yönden geldiği öne sürülen motosikletin çarpıştığı kazada motosikletli kurye hayatını kaybetti

Giriş: 26.12.2022 - 00:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de otomobille çarpışan motosikletli kurye öldü
AA

Kağıthane'de, otomobille çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Gürsel Mahallesi Aylin Sokak'ta, Hürrem Ö'nün kontrolündeki otomobil ile ters yönden geldiği ileri sürülen Türkmenistan uyruklu kurye Kadir Gulberdiyev'in (25) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken kurye ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kuryenin cenazesi, cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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