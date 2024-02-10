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        Haberler Gündem İstanbul Kağıthane'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kağıthane'de otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı

        Kağıthane'de kontrolden çıkan otomobilin çarptığı yol kenarındaki 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 01:17 Güncelleme: 10.02.2024 - 01:17
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        Otomobilin çarptığı 2 kişi yaralandı
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        Çağlayan Mahallesi Yıldızhan Caddesi'nde ilerleyen K.K. (28) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halindeki motosikletin yanında sohbet eden 2 kişiye çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet yola savrulurken, H.A. (34) ve C.B. (29) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

        Araç trafiğine kapatılan cadde, otomobil ve motosikletin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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