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Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Kağıthane'de motosikletli saldırganın seyir halindeki otomobile düzenlediği silahlı saldırıda ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 03.07.2023 - 00:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
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AA

Kağıthane'de seyir halindeki otomobile motosikletli saldırgan tarafından silahla ateş açıldı, bir kişi hayatını kaybetti.

Nurtepe Mahallesi Çilekli Caddesi'nde ilerleyen ve içerisinde iki kişi bulunan otomobile, motosikletle yanlarından geçen saldırgan tarafından silahla ateş açıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada otomobildeki A.Ö, saldırganın silahından çıkan kurşunla yaralandı. Otomobilin sürücüsü tarafından hastaneye kaldırılan A.Ö, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.Ö'nün öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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