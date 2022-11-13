Kağıthane'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü

Talatpaşa Mahallesi İmrahor Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında otomobiliyle bekleyen B.D, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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