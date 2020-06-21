Orta refüjdeki direklere çarparak durabilen otomobildeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında Merkez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Alibeyköy-Kemerburgaz sapağında meydana geldi.

İddiaya göre, Alibeyköy istikametinden gelen 34 CRJ 678 plakalı otomobil adı öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkarak, Alibeyköy-Vezneciler seferini yapan 34 BDU 473 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak savrulan otomobil, orta refüjde bulunan reklam panosunun direğine ve trafik ışıklarına çarparak durabildi.