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Kağıthane'de otobüs şoförü ve oğlunu darp edenler için 10 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Kağıthane'de bir belediye otobüsü şoförü ve oğlunu yol verme nedeniyle darp eden 4 şüpheli için iddianame hazırlandı. Olayla ilgili şüpheliler için 10 yıl 7 aya kadar hapis istendi

03.11.2021 - 09:36 | Güncelleme: GÜNDEM
İHA

  • Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ile oğlunu yol verme nedeniyle çıkan tartışmada darp ettikleri ve otobüsün camını kırdıkları iddia edilen şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 4 şüpheli hakkında 10 yıl 7 aya kadar hapis cezası talep edildi. 

     

  • İstanbul’da 20 Ocak’ta Hamidiye Mahallesi-Şişli hattında İETT şoförü olarak çalışan Eyüp Durgun (47) ile oğlu Mehmet Salih Durgun’u (17) yol verme tartışmasında darp ettikleri ve ellerindeki sopalarla otobüsün camlarını kırdıkları iddia edilen 4 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. 

     

  • Otobüs şoförü ile oğlunun yanı sıra İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de müşteki olarak yer aldığı iddianamede, şüpheliler Ramazan Varışlı (21), Yusuf Koç (20) ve Harun Bakaç’ın (20) 24 Ocak’ta tutuklandığı, sonrasında ise itiraz üzerine 19 Şubat’ta tahliye edildiği anlatıldı. 

     

  • Savcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Durgun’un İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförü olarak görev yaptığı, olay tarihinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi geldiği sırada şüpheli Sinan Anacur’un (35) kullandığı aracın kornasına basarak Durgun’dan yol istediği ve daha sonra yanından geçerken müşteki şoför ile İETT şoförlerine küfür ederek tehditte bulunduğu aktarıldı.

  • İETT ŞOFÖRÜ İEL OĞLUNA SALDIRDIKLARI ANLATILDI

    İddianamede, müşteki Durgun’un oğlu Mehmet Salih Durgun’un otobüsten indiği ve şüpheli Sinan Anacur ile tartıştığı, sonrasında ise araçlarına binerek yollarına devam ettikleri belirtildi. 

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