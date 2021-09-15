Kağıthane'de "omuz atma" tartışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında "omuz atma" tartışması üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada, bıçakla yaralanan Z.H.A. (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar T.A. (18), Y.N. (21) ile S.N. (26) ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerden N.T. (31), M.D. (30) ve M.G'yi (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ile M.G. tutuklanırken diğer zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.