        Kağıthane'de matbaa deposu alev alev yandı

        Kağıthane'de matbaa deposu alev alev yandı

        İstanbul Kağıthane'de 5 katlı binanın giriş katındaki matbaa deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 06:48 Güncelleme: 26.09.2025 - 06:53
        Matbaa deposu alev alev yandı
        Kağıthane ilçesi, Yeşilce Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan, 5 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, matbaa deposu olduğu öğrenilen dükkanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

        Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

        YANAN BİNADA HASAR OLUŞTU

        Depoda bulunan gazete, dergi ve koli bantlarından yükselen alevler, çevreyi siyah dumanla kapladı. Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin mücadelesiyle yangın, yaklaşık 1 buçuk saatte kontrol altına alındı.

        Yangın sonrası depo kullanılamaz hale gelirken, binada hasar oluştu. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

