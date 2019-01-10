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İstanbul'da lodos etkili oluyor. Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Çelikay Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı şiddetli lodos nedeniyle saat 06.00 sıralarında uçtu. Çatıdan kopan moloz parçaları önce yan binanın üzerine ardından cadde üzerine düştü. İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bina sahiplerinden bilgi aldı.
YATAKTAN FIRLADIK NE OLDU DİYE
DHA'nın haberine göre, çatısı hasar gören bina sahibi Ergin Bulut, "Yan binada yeni bir çıkma bir çatı yapılmış. Rüzgar nedeniyle bu yeni yapılan çatıdaki beton parçaları önce bizim çatının üzerine daha sonra yere düşüyor. Allahtan bir can kaybı olmadı, o sırada herhangi biri geçmedi. Biz yataktan fırladık 'ne oldu?' diye Burada hem yaya hem de trafik yoğunluğu oluyor. Yetkililere bildirdik bekliyoruz" dedi.
Daire sahiplerinden Recep Bulut da "Sabah 06.00'da büyük bir gürültüyle yataktan uyandık. Çatının üzerindeki beton parçaları bizim çatının üzerine ve yere cadde üzerine düşmüş. Açtım camı baktım yollarda da yıkılmış. Sabah erken saatlerde olduğu için herhangi bir can kaybı olmadı ama biraz daha geç bir saatte olsaydı bir insanlar ölebilirdi. Şu an binamızda hasar var belediye ekiplerine bilgi verdik" dedi.
ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU
İHA'nın haberine göre, Kağıthane'de çatının uçtuğu sırada yoldan geçen bir kişi ölümden saniyelerle kurtuldu. Vatandaşın ölümden döndüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin çatısı uçan binanın önünden geçtiği ve saniyeler sonra çok sayıda taşın çatıdan düştüğü görülüyor.
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