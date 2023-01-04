Kağıthane'de kamyon alev alev yandı

Kağıthane'de park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde park halindeki kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi.

AA'nın haberine göre; kamyonun henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.