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Kağıthane'de kundaklandığı iddia edilen kamyon küle döndü

İstanbul Kağıthane'de kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edilen park halindeki kamyon, yangında kullanılamaz hale geldi

Giriş: 04.01.2023 - 04:52 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de kamyon alev alev yandı
AA

Kağıthane'de park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Hamidiye Mahallesi Haliç Caddesi'nde park halindeki kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi.

KUNDAKLAMA İDDİASI

AA'nın haberine göre; kamyonun henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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