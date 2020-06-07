Kağıthane'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

AA

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Çeliktepe Mahallesi Şairane Sokağı'ndaki 4 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.