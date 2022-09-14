Kağıthane Sadabat Viyadüğü'nde hafriyat yüklü kamyon devrildi. Kamyondaki taşlar yola devrildi.

TEM bağlantı yolu Okmeydan'ı istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede yoğun trafik oluştu.

Ekiplerin çalışması sürüyor.