Kağıthane'de gecekondu alevlere teslim oldu

DHA

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi, Sorgun Sokak'ta bulunan gecekonduda meydana geldi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. DHA'nın haberine göre; gecekonduda bulunan 2 kişi ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yanan ev kullanılamaz hale geldi. Gecekondunu sahibi olduğu öğrenilen kadın ise ekiplerin çalışmalarını gözyaşlarıyla takip etti.