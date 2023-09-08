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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kağıthane'de freni patlayan taksi 3 otomobile çarptı: 1 yaralı

        Kağıthane'de freni patlayan taksi 3 otomobile çarptı: 1 yaralı

        İstanbul Kağıthane'de yokuş aşağı indiği sırada freni patlayan taksinin park halindeki 3 otomobile çarparak durabildiği kazada taksi şoförü yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 04:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 04:23
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        Freni patlayan taksi 3 otomobile çarptı: 1 yaralı
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        Kağıthane'de yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, park halindeki 3 otomobile çarparak durabildi. Kazada taksi şoförü yaralandı.

        DHA'nın haberine göre, kaza saat 23.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Güntepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı inerken freni patlayan taksi, duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı.

        TAKSİCİ YARALANDI

        Kazada, taksi şoförü yaralanırken kaza anında sokakta kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Mahalle sakini Cengiz Kaya, "Evin penceresindeydim, bir ses duydum. Sokağa baktığımda, taksinin hızla gelip, otomobile vurduğunu gördüm. Arabaya vurduktan sonra geri geldiğini gördüm. 2 dakika sonra arabadan inip telefonla konuştu, 'Kaptan arabayı vurdum, arabanın freni patladı' dedi. 2 dakika sonra bayılıp kendinden geçti. Ondan sonra ambulans gelip burada müdahale etti. Hastaneye götürdüler. Allah vere sokak boştu, kimseye bir şey olmadı." şeklinde konuştu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kaza sonrası hasar gören araçlar çekici yardımıyla sokaktan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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