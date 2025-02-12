Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kağıthane'de "Evde Fizik Tedavi" hizmeti | Son dakika haberleri

        Kağıthane Belediyesi'nden "Evde Fizik Tedavi" hizmeti sürüyor

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi yaşlı ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlattığı "Evde Fizik Tedavi" hizmetine devam ettiğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kağıthane'de "Evde Fizik Tedavi" hizmeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi tarafından 2023 yılında başlatılan "Evde Fizik Tedavi" projesi kapsamında ilçede ikamet eden ve fizik tedavi ihtiyacı bulunan engelli raporu ile evde fizik tedavi görebilir raporu mevcut vatandaşlara uzman fizyoterapistler eşliğinde evde tedavi imkanı sağlanıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 75 kişinin değerlendirmesi yapılırken, tedaviye uygun görülen vatandaşlara toplamda bin 198 seans fizik tedavi desteği verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #Kağıthane Belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Vahşet! Karısını boğarak öldürdü
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Cansız bedeni bulunmuştu! Saniye saniye ölüme gidiş!
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Ergenç ve Kocaoğlu'ndan 'Gezi Parkı' ifadesi
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        İmamoğlu'nun iddianamesi kabul edildi! 11 Nisan'da 2 duruşma
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan CHP'ye ve İmamoğlu'na soruşturma açıklaması
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Erzurum değil İstanbul! Megakentte bazı bölgeler bembeyaz!
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Pastel boyalı bıçakla market soygunu!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        Trabzon'dan G.Saray'a 7'nci transfer!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        İki astronot 8 aydır uzayda mahsur!
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Musk ABD'nin iflas edebileceği konusunda uyardı
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Çalışanlar maaşlarını ne zaman alacak? İş Gıda'dan açıklama
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        Miçotakis'in "Türkiye'ye füze satmayın" isteğine Macron'dan ret
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        "Barcelonalı Xavi’yi kaçıracaktık"
        Klasik kaçış
        Klasik kaçış
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        "Gazze huzura ermeden bölge istikrara kavuşamaz"
        Habertürk Anasayfa