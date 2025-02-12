Kağıthane'de "Evde Fizik Tedavi" hizmeti

İstanbul'un Kağıthane Belediyesi tarafından 2023 yılında başlatılan "Evde Fizik Tedavi" projesi kapsamında ilçede ikamet eden ve fizik tedavi ihtiyacı bulunan engelli raporu ile evde fizik tedavi görebilir raporu mevcut vatandaşlara uzman fizyoterapistler eşliğinde evde tedavi imkanı sağlanıyor.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şimdiye kadar 75 kişinin değerlendirmesi yapılırken, tedaviye uygun görülen vatandaşlara toplamda bin 198 seans fizik tedavi desteği verildi.