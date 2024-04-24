Kağıthane'de drift atan sürücüye 32 bin lira ceza
İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. 32 bin lira ceza kesilen sürücünün ehliyetine de 2 ay el konuldu
Kağıthane'de yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde drift atan hafif ticari araç sürücüsüne 32 bin lira ceza kesilerek ehliyetine de 2 ay el konuldu.
Geçtiğimiz günlerde Gültepe Mahallesi, Güzeldere Caddesi’nde yağmur sonrası oluşan kaygan zeminde hafif ticari araç drift atarak ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan trafik ekipleri, araç sürücüsünün U.A. olduğunu belirledi. DHA'nın haberine göre; gözaltına alınan U.A.'ya 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan 32 bin 233 lira ceza uygulandı. Öte yandan sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.