Kağıthane'de çocuk festivali düzenlenecek

İstanbul'un Kağıthane Belediyesi tarafından 17-26 Ocak tarihleri arasında çocuklara keyif dolu onlar yaşatacak festival düzenlenecek.

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Hasbahçe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek festivalde sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, şişme oyun grupları ve daha birçok aktivite düzenlenecek.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin festivale ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların mutluluğu, bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Kâğıthane Belediyesi olarak çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de farklı beceriler geliştirebileceği etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu yıl, İstanbul'un en büyük çocuk festivalini organize ediyoruz. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini Hasbahçe Etkinlik Alanı'na bekliyoruz. Birlikte çok güzel anılar biriktireceğiz."