Kağıthane'de çocuğun darbedilmesine ilişkin şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Kasım'da 15 yaşındaki E.Y'nin darbedilmesine ilişkin tutuklama istemiyle sevk ettiği şüpheliler iş yeri sahibi Yücel B. ile görüntüleri çeken Samet K'nın adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar veren İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz dilekçesi sundu.
Dilekçede, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi darbedip bunu kameraya aldıkları hatırlatıldı.
Kamera kaydının tetkikinde mağdura daha önce yapılmış olan fiziksel şiddetin teyit maksatlı mağdura sorulduğu ve mağdurun da ısrarla söz konusu yara berelerin Yücel B. tarafından gerçekleştirildiğini belirttiğine vurgu yapılan dilekçede, şunlar kaydedildi:
"Diğer şüpheli Bayram Samet K'nın ise videoyu çekerken, 'Evet Yücel abi, devam et Yücel abi, bu böyle bitmez Yücel abi' diyerek mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu, tüm bu hususlar birlikte gözetildiğinde şüphelilerin video kaydı ve görüntü izleme tutanağıyla da sabit olduğu üzere beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağduru darp ederek üzerlerine atılı suçu (kasten yaralama) işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeni olduğu anlaşılmıştır."
İtiraz dilekçesinde, şüphelilerin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasaya yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgili adli kontrolle serbet bırakma kararının kaldırılması ve şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi talep edildi.
- Olayın geçmişi
Kağıthane'de 15 yaşındaki E.Y'nin, çalıştığı iş yerinde darbedildiği yönünde haberlerin yayınlanması üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatılmış, bu kapsamda 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüşmüş, babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlunun, iş yeri sahibi Yücel B. tarafından darbedilip görüntülerinin videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alınmıştı.
Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülmüştü.
Bu arada E.Y'nin, yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair sağlık raporunun bulunmadığı belirtilmişti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen Yücel B ile Samet K, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
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