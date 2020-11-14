Kağıthane'de çocuğu darbederek görüntüleri kaydeden şüpheli gözaltına alındı - İSTANBUL

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "Beyin Ameliyatı geçirmiş çocuğa dayak ve işkence iddiası" şeklinde yayınlanan haberler üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.Ekipler, 15 yaşındaki E.Y'nin evine giderek ailesiyle görüştü.

Babanın, 1,5 yıldır Kağıthane'de faaliyet gösteren bir tekstil atölyesinde çalışan oğlu E.Y'nin, iş yeri sahibi Y. B tarafından darp edilip videoya çekildiğini beyan etmesi üzerine, mağdur E.Y, babasıyla birlikte hastaneye götürülerek darp raporu alındı.

Ardından mağdur çocuk ve babası gerekli işlemler için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri, mağdur E.Y'yi darp edip, şiddet görüntülerini cep telefonuyla kaydeden iş yeri sahibi Yücel B'yi gözaltına aldı.Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Bu arada mağdur çocuğun, yaklaşık 11 yıl önce yüksekten düşme kaynaklı beyin ameliyatı geçirdiği, bu ameliyat sonrasında herhangi bir engelinin olduğuna dair Sağlık Raporunun bulunmadığı belirtildi.