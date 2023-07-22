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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Kağıthane'de buzdolabından yangın çıktı! 7 kişi etkilendi

        Kağıthane'de buzdolabından yangın çıktı! 7 kişi etkilendi

        İstanbul Kağıthane'de bir apartmanda buzdolabından yangın çıktı. Olayda 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:33
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        Buzdolabı yaktı!
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        Kağıthane'de, 7 katlı binanın 4'üncü katındaki bir dairede buzdolabının alev alması sonucu çıkan yangında 1'i çocuk 7 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri hatalı park yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti.

        Gürsel Mahallesi Denizmen Sokak'taki 7 katlı binanın 4'üncü katında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dairedeki buzdolabı elektrik kontağı yüzünden alev aldı. Durumu fark eden daire sakinleri alevleri söndürmeye çalışırken yangın bir anda büyüdü. Alevlerin tüm daireyi sarması üzerine kendilerini dışarı atan daire sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine yola çıkan itfaiye ekipleri, hatalı park yüzünden yangın yerine ulaşmakta zorluk çekti. Geçişi engelleyen araçların sokak sakinlerinin de yardımıyla yol kenarına alınması sonrası olay yerine ulaşan ekipler, söndürme çalışmalarına başladı. Yoğun dumandan etkilenerek koridorda baygınlık geçirdiği öğrenilen Ukrayna uyruklu bir kişi itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Yaralı kişi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 6 kişi ise ambulansta tedavi edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

        Sokak sakinlerinden Volkan Öz, "İşe çıkmak için evden ayrılmıştım. Evden çıkıyordum; baktım bir kaç kişi yukarı doğru bakıyor. Durumu kontrol etmek için baktığımda, yukarıya doğru dumanlar yükseliyordu. Endişe ettik, korktuk ve hemen itfaiyeyi aradık O sırada yangının biraz daha yukarı çıktığını gördük. Sonra itfaiyedeki arkadaşlar geldi, hemen olaya müdahale ettiler ama yangın bayağı sarmıştı binayı. Sonra arkadaşlar kısa sürede gelerek müdahale ettiler. Duyduğuma göre buzdolabından çıkmış olması gerekiyor, buzdolabından oluşan bir yangın yani. İtfaiye araçları sokağa girerken yukarıda sıkışma oldu ama hemen organize oldu arkadaşlar, araçları yerlerinden kaldırdılar, ekip iyi çalıştı" diye konuştu.

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