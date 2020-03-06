Kağıthane'de bir kişi komşusunu, eşini ve kızını silahla yaraladı

Hamidiye Mahallesi Şehit Hasan Kaya Sokak'ta, oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan komşusu Bülent Y'yi silahla vurarak yaralayan Şevket Ç. daha sonra evine çıkarak eşi Yeter Ç. ve kızı Selin Ç'yi de silahla yaraladı.

Şevket Ç. olayın ardından kaçarken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.