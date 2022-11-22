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Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, facia ucuz atlatıldı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde facia ucuz atlatıldı. İlçede bulunan bir inşaatın istinat duvarı sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeden saniyeler önce yoldan geçen araçlar olaydan kıl payı kurtuldu. Çökme sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi

Giriş: 22.11.2022 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı çöktü, facia ucuz atlatıldı
Kağıthane'de facia ucuz atlatıldı
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DHA

İstanbul Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarı yaya kaldırımıyla birlikte çöktü. Araçlar geçtikten saniyeler sonra, facianın ucuz atlatıldığı duvarın çökmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın istinat duvarı yaya kaldırımıyla birlikte büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmeden saniyeler önce yoldan geçen araçlar olaydan kıl payı kurtuldu. Çökme sırasında kaldırımda yürüyen kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yolu araç ve yaya trafiğine kapatarak önlem aldı. Mahalle esnafı Hazar Ertürk Biz sabah saat 08.30'da geldik, yağmurdan dolayı inşaatın istinat duvarı çöktü. Olaydan sonra ekipler geldi ve yolu trafiğe kapattılar. Yol kapalı, çalışmalar sürüyor. Yolun bir hafta kadar kapalı kalabileceğini söylediler, mağduruz diye konuştu. İstinat duvarının yaya kaldırımıyla birlikte çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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