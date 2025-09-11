Habertürk
        Kağıthane'de çocuklarını okula bırakan annelere indirimli menü

        Kağıthane'de çocuklarını okula bırakan annelere indirimli menü

        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarını okula bırakan annelere yönelik uygulama başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 16:08 Güncelleme: 11.09.2025 - 16:08
        Kağıthane'de annelere indirimli menü uygulaması
        Kağıthane Belediyesi, çocuklarını okula bırakan annelere yönelik uygulama başlattı. Hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında belediyeye bağlı sosyal tesislerde annelere, içecek ve kahvaltı menülerinde yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor.

        Uygulama, Nurtepe Sosyal Tesisi, Beyaz Kafe Sosyal Tesisi, Hamidiye Sosyal Tesisi ve Kır Kahvesi olmak üzere Kağıthane Belediyesi'ne bağlı tüm sosyal tesislerde geçerli.

        Uygulama ile annelerin, çocuklarını okula bıraktıktan sonra günün ilk saatlerinde dinlenme ve kendilerine zaman ayırma fırsatı bulması hedefleniyor.

        Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yeni eğitim yılı heyecanını yalnızca çocuklarımız değil, annelerimiz de en derinden yaşıyor. Sabahın erken saatlerinde çocuklarını hazırlayan ve okula uğurlayan annelerimize bir nebze olsun moral ve destek olmak istedik. Sosyal tesislerimizde sunduğumuz bu indirimle annelerimize keyifli bir mola imkanı sağlıyoruz. Tüm velilerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, başarılı bir yıl diliyorum" diye konuştu.

