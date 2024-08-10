Kağıthane'de 13 katlı binada yangın paniği
İstanbul Kağıthane'de 13 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları park halindeki otomobile hasar verdi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
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Kağıthane'de 13 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
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Yangın, saat 07.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan 13 katlı bir binanın çatısında başladı.
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Dumanı fark eden bina sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında binanın çatısından düşen odun parçaları otomobile hasar verdi.
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Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın sebebiyle binanın çatısında hasar oluştu.