Kağıt toplayıcısı silahla vuruldu

DHA

İstanbul'da, yol kenarında baraka kalan kişi ile aralarında çıkan tartışmada kağıt toplayıcısı 2 kardeşten biri silahla vuruldu.

Olay, öğlen saatlerinde Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi Abdullah Gül Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen S.K ve B. K isimli kardeşler, yol kenarındaki bir barkada alkol alan S.D isimli bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki kardeş ile S.D arasında bir süre boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında taraflar birbirlerine bıçakla da saldırdı.

S.D. başına aldığı darbeyle yaralanırken, kime ait olduğu bilinmeyen bir silahtan ateş açıldı.

Kurşunların isabet ettiği B.K., sırt ve kasık bölgesinden yaralandı. Yaralılar S.D ve B.K, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.