Kağıt toplayıcısı bıçakla öldürüldü

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, kağıt toplayıcısı yabancı uyruklu şahıs, yine kendisi gibi kağıt toplayıcılığı yapan şahıslarla çıkan tartışmada bıçakla öldürüldü.

Olay dün akşam saat 23.30'da meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan 4 kişi, cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce bir kişi bıçaklandı. Arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen yabancı uyruklu M.S.A., olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmada olay yerine yakın bir yerde de cinayette kullanıldığı düşünülen muştaya rastlandı.

İncelemelerin ardından yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.