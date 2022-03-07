Kağıt gibi ezilen otomobilde zamanla yarış

İHA

Kaza, Pamukkale ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 2 gün önce Almanya’dan Denizli’ye geldikleri öğrenilen Abdurrahman K. (36) ve Fatma K. (35) çifti, Acıpayam ilçesinden Akköy’e gitmek için kiraladıkları otomobil ile yola çıktı. Atatürk Bulvarı üzerinden Denizli istikametine doğu seyir halinde olan Abdurrahman K. idaresindeki otomobil, Ahmet O. idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu Musa T. kontrolündeki TIR'ların arasında kaldı.

Çarpma sonucu iki TIR'ın arasında kalan otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Fatma K.’yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim ederken, sürücü konumundaki öldü sanılan Abdurrahman K. için zamanla yarıştı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat boyunca yaptığı çalışmaların ardından sürücü çıkartılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kağıt gibi ezilen arabada yaralı çıkan çiftin, hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.