Kağıt fabrikasında feci yangın!

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikasında atık kağıtların bulunduğu açık alanda yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına bir helikopter de müdahale etti.

Ekipler, alevleri kısa sürede söndürdü. Çok sayıda hurda kağıt da küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Fotoğraflar: İHA