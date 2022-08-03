Kağıt balyaları arasından cansız beden çıktı

İHA

Tekirdağ'da, TIR dorsesinden indirilen hurda kağıt balyaları arasından erkek cansız bedeni çıktı.

Olay, Ergene ilçesi Kırkgöz yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara’dan yüklenen hurda kağıt balyalar, TIR vasıtasıyla Ergene ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisine getirildi. Kapakların açılıp yükün boşaltılması esnasında hurda kağıt balyaların arasında sıkışmış bir erkek cansız bedeni ile karşılaşıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan şahsın yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Savcı ve jandarmanın yaptığı incelemelerin ardından cansız beden Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.