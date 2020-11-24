KAGİDER: İstanbul Sözleşmesi uygulansın

Kovid-19 pandemi döneminde evlerde daha fazla vakit geçirme zorunluluğu kadına yönelik şiddeti artırdı. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü'nde ''İstanbul Sözleşmesi uygulansın'' çağrısında bulundu.
Yazılı açıklamada yapan KAGİDER, pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin arttığına dikkat çekti. Açıklamada TÜSİAD, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) işbirliğiyle, hazırlanan “COVID-19 salgınının kadın çalışanlar açısından etkileri” çalışmasında kadın çalışanların yüzde 89’unun artan ev içi şiddeti öncelikli sorunları arasında belirttiği hatırlatıldı. Hükümete ve güvenlik güçlerine İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanması ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı’nın uygulamaya girmesi için çağrıda bulunuldu.
'KADINA ŞİDDET VE KADIN CİNAYETLERİ DEVAM EDİYOR'
Açıklamada şöyle denildi:
''25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü’nde Türkiye’de hâlâ değişmeyen bir tablo var. Tüm çabalara rağmen üzülerek şahit olduğumuz, kadınlara yönelik şiddet eylemleri ve kadın cinayetleri devam etmektedir. Şiddete maruz kalmadan yaşamak en temel insan haklarındandır. Bunun ihlali ise ağır suçtur.
COVID-19 pandemi döneminde evlerde daha fazla vakit geçirme zorunluluğu kadına yönelik şiddeti artırmıştır. TÜSİAD, TURKONFED ve UN Women işbirliğiyle, 339 şirketin katılımı ile hazırlanan “COVID-19 salgınının kadın çalışanlar açısından etkileri” başlıklı çalışmada soruları yanıtlayan kadın çalışanların yüzde 89’u artan ev içi şiddeti öncelikli sorunları arasında belirtmiştir.
Bu şiddetin önlenmesinde kamu yönetiminin mevcut hukuksal araçları en etkin şekilde kullanması hayati bir öneme sahiptir. Kadına karşı hem özel alandaki hem de kamusal alandaki şiddete son verilmesi amacıyla düzenlenen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki kanun halen mevcut olan en güçlü hukuksal araçlardır.
İstanbul Sözleşmesi, biyolojik veya hukuki, ailevi bağ olup olmadığına bakılmaksızın ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören ve Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belgedir. Anayasa m.90/5 uyarınca ülkemizde kanun hükmündedir. Anayasa’nın 11.maddesi uyarınca, İstanbul Sözleşmesi hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
Hükümete ve güvenlik güçlerine İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir biçimde uygulanması ve işlevli bir Alo Şiddet Hattı’nın uygulamaya girmesi için çağrıda bulunuyoruz.
Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, KAGİDER Türkiye’ye yakışmayan bu tabloyu değiştirmek ve kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için mücadelesini paydaşlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürecektir.''
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