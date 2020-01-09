KAGİDER'den tarımda kadın girişimcilere destek

09 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) tarım alanındaki kadın girişimcileri desteklemek için önemli bir adım attı. KAGİDER, Migros ev sahipliğinde “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” ile bu sektörde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işlerini geliştirmelerine ve bu süreci hızlandırmalarına yardımcı olmaya yönelik kamp düzenleme kararı aldı.
Tarım sektöründeki faaliyetlerini en az bir, en çok 3 yıldır sürdürmekte olan kadın girişimciler 15 Ocak 2020 tarihine kadar bu programa katılmak için başvuru yapabilecek. 8–9 Şubat 2020 tarihlerinde Migros’un İstanbul Ataşehir’deki merkezinde gerçekleştirilecek kampa katılacak 75 kadın girişimci yapılan başvurular arasından belirlenecek. Başvurular Facebook, Linkedin ve Twitter üzerinden yapılabiliyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem, derneğin odaklandığı 4 T'yi şöyle anlattı:
“Stratejimiz kadınları teknoloji, toplum, ticaret ve tarımda güçlendirmeyi içerdiği için bunu kısaca 4 T olarak ifade ediyoruz. Bunun içeriğinde kadınların dijitalleşme, bilim ve teknolojide güçlenmesi için çalışmak, bu konularda genç kadınlardan başlayarak kadınların STEM konularına ilgi duymalarını sağlamak yer alıyor. Ayrıca toplumda güçlenmek alanında daha fazla kadın girişimciye ulaşmayı, Anadolu’ya açılarak her ilde yeni KAGİDER üyeleri kazanmayı ve AB hibe projesi kapsamında İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nı kurmayı hedefliyoruz. Stratejimizin ticaret ayağında ise kamu ve özel sektörde satın almalarda daha fazla kadının tedarikçiler arasına girmesini sağlamayı, ticaretin kadınları portalını hayata geçirmeyi ve kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını amaçlıyoruz.”
4 T stratejisinin temel sütunlarından birinin tarımda kadını güçlendirmek olduğunu vurgulayan Erdem şöyle devam etti:
“Tarım istihdamı çok önemli ve tarım büyük ölçüde kadınların emeği üzerinde yükseliyor. Bugün 252.000 kadın kendi hesabına tarımda çalışıyor ve bu sektörde 2.000 kadın işveren bulunuyor. Bizim birincil hedefimiz kırsalda gıda, tarım, hayvancılık, arıcılık ve balıkçılık gibi farklı alanlarda işveren olarak faaliyet gösteren kadın girişimcilerin işlerinin büyümesi ve sürdürülebilir olması ve bu kadınların yörelerinde yeni kadınlara ilham vererek yeni kadın girişimciler yaratılmasına vesile olmalarıdır.
İkincil hedefimiz ise kırsal gelişmeye katkı sağlayarak kırsalda istihdam alanları yaratmak ve tarımda kadın istihdamının artmasıdır. Son derece önemli ve stratejik olan bu sektöre kadın girişimcilerin yapacağı önemli katkılar olacağına inanıyoruz. Kadınların girişimci potansiyeli ve enerjisi tarım sektörümüzü güvenle geleceğe taşıyacaktır buna inanıyoruz. Bu kapsamda, daha önce KAGİDER’in 15’inci kuruluş yıldönümü vesilesi ile hayata geçirdiğimiz ve 15 kadın girişimciye destek verdiğimiz Proje 15’in bir benzerini tarım alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere sunabildiğimiz için çok mutluyum. Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma programının hedeflerimize giden yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum. Hedefimiz sürdürülebilir bir altyapı kurmak ve bunu kalıcı bir projeye dönüştürmek olmalı. Bu projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen, inanan ve destekleyen bütün kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum.”
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