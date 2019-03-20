Uzak Doğu seyahatinin son durağı olan Malezya’da temaslarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman takımla ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

Kartal’ın patronu, devre arasında takıma katılan Shinzi Kagawa’dan memnun olduklarını ve takımda kalması için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Borussia Dortmund’dan kiralanan Japon oyuncu için kulübün yöneticileri ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladıklarını kaydeden Orman, “Kagawa aradığımız kalitede ve karakterde bir oyuncu. Japonya projelerimiz için de çok

uygun bir figür. Kalması için gereken neyse yapılacak” dedi.

Takımdaki kiralık isimlerden Adem Ljajic’in Beşiktaş’ta kalmak istediğini ifade eden Orman, “Biz de aynı görüşteyiz.

Ljajic’in bonservisini almayı düşünüyoruz. Ancak bu konuda yeni gelecek hocamızın da görüşü önemli. Yine de benim düşüncem, Ljajic’in kadroda kalmasından yana” diye konuştu.