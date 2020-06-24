Çağla Şikel'in ilk bale öğretmeni Kağan Can Odabaşı, uzun süredir tedavisini gördüğü kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

'Hisseli Harikalar Kumpanyası', Nüket Duru ve Ajda Pekkan'ın dans ekibinde yer alan Kağan Can Odabaşı son zamanlarda yazar eşi Ayşegül Toker Odabaşı ile birlikte yazdıkları tarihi bir tiyatro oyununu sahneye koymaya hazırlanıyordu.