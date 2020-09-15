Kağan bebek beynindeki kistin etkisinden şant cihazıyla kurtulacak

Abdullah ve Sibel Aytekin çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan 6 aylık Kağan bebek, beyninde tespit edilen kist nedeniyle boynunu tutamıyor.
Yemek yerken sıkıntı yaşayan ve 35 santimetre olan baş büyüklüğü henüz 6 aylıkken 45 santimetreye ulaşan Kağan bebek, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilecek operasyonla sağlığına kavuşacak.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Kadir Oktay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağan bebeğin kusma ve başının büyüklüğü şikayetleriyle ailesi tarafından kendilerine getirildiği söyledi.
Yaptıkları tetkiklerle bebeğin beyninde kist tespit ettiklerini ifade eden Oktay, bu kist nedeniyle Kağan'ın normal yaşıtlarına göre başının büyük olduğunu kaydetti.
Kistin erken yaşta mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Tarafımızca yapılan MR görüntülemesi ile şant cerrahisi uygulamaya karar verdik. Eğer bu müdahaleyi yapmazsak hastamızdaki araknoid kist rahatsızlığı ilerleyen dönemde baş çevresinde aşırı büyümeye, şiddetli kusmalara, zeka gelişiminde bozulmaya ve hatta ölüme kadar uzanan şikayetlere neden olabilecektir. Bu şikayetlerin önüne geçmek için hastamıza şant adı verilen cihazı takmayı ve kistin içerisindeki basıncı azaltmayı planladık." diye konuştu.
Bebeğin bu cihazla bir ömür normal yaşantısına devam edebileceğini aktaran Oktay, bu tür kistlerin erken dönemde tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Anne Sibel Aytekin de bebeğinin sağlığına kavuşacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
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