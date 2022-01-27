DHA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun´a 2020 yılında hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılamadı. Mahkeme ertelendi.

Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken taraf avukatları yer aldı. Fahrettin Altun´un avukatı Cafer Tanrıkulu, şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Hakim sanık Kaftancıoğlu´nun duruşmaya neden gelmediğini sorunca sanık avukatı Taylan Özgür Kırmızı, "Müvekkil hava muhalefeti nedeniyle duruşmaya gelmedi. Bir sonraki celse mahkemenizde hazır edeceğiz" dedi. Mahkeme, Kaftancıoğlu´nun avukatına delillerini bildirmek için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.