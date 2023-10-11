Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde, il başkanlığına seçilen Özgür Çelik düzenlenen törenle görevi Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı. İl başkanlığı önündeki devir teslim törenine çok sayıda parti üyesi katıldı.

Törenle Çelik, görevi Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı. Yapılan devir teslim töreninde konuşan Kaftancıoğlu, "Ben de bugünden sonra İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağım" dedi. Çelik ise, "Yeniden İstanbul'dan umudu aşılayacağız, yeniden İstanbul'dan umut örgütleyeceğiz" diye konuştu.