Kafkas arısına bulaşan hastalıklar yeni peteklerle önleniyor

Ardahan'da dünyadaki en önemli dört arı ırkından biri olan Kafkas arısına bulaşan hastalıkların önüne geçmek ve kayıpları önlemek amacıyla kurulan tesiste, eski bal mumları eritilerek yeni doğal petekler üretiliyor.
Arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaşması amacıyla Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) finanse ettiği "Üç Adımda Üç Hizmet" projesiyle kurulan tesiste, eski bal mumları eritilerek üretilen yeni doğal peteklerle arıya bulaşan hastalıkların önüne geçilmeye çalışılıyor.
Üreticilerden toplanan eski bal mumları, günlük bir ton mum işleme kapasitesine sahip tesisteki 180 derecelik kazanlarda eritilip yeni ve doğal muma dönüştürülüyor.
Elde edilen 1 kilogramlık taze mumdan 12 petek üretilerek buradan buluşan arı hastalıklarının önüne geçilmeye çalışılıyor.
- "Eski mumları yeniden işleyip sağlıklı petek olarak veriyoruz"
Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu tesisle Ardahan'da üyelerine doğal ve sağlıklı petek imkanı sunmaya başladıklarını söyledi.
Çalışmanın arı hastalıklarını en aza düşüreceğini ifade eden Evliyaoğlu, "Arıcılarımız, ellerinde olan eski, yani kullanılmayan mumları bize getiriyor, biz de o mumları yeniden işleyip kendilerine sağlıklı petek olarak veriyoruz. Bu vesileyle petekten dolayı arıya bulaşacak olan hastalığı da önlemiş oluyoruz. Tesisi kurmakta asıl amacımız arı hastalıkların önüne geçmektir." dedi.
Evliyaoğlu, pres ve baskıdan önce toplanan eski mumların 180 derece sıcak kazanda eritildiğini anlattı.
Bundan sonra arıcının sağlıklı petek temini sıkıntısını yaşamayacağını dile getiren Evliyaoğlu, şunları kaydetti:
"Üreticimiz peteği temin ederken, nerede nasıl temin ettiği çok sağlıklı bilinmiyordu. Peteğin hastalık taşıyıp taşımadığını da bilmiyorduk. İşte bunu önlemek, yani petekle gelecek hastalığı önlemek için bu çalışmamız son derece önemli. Üreticimiz artık bundan sonra mum toplayıcılarına mumu vermeyecek ve söz konusu mum ile kovanına, yani arısına hastalık taşımayacak."
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