Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kafeteryada dehşet! Karısını vurdu - Güncel haberler

        Boşanma aşamasındaki eşini tabanca ile ağır yaraladı!

        Tekirdağ Çorlu'da S. Kaya adlı cani, konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı tabanca ile vurarak yaraladı. Kayıplara karışan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 27.05.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kafeteryada dehşet! Karısını vurdu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde S. Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

        DHA'nın haberine göre Çorlu'da S. Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için buluşmaya davet etti.

        KAYIPLARA KARIŞTI

        Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında S. Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı.

        Göğüs kısmından tek kurşunla yaralanan kadın, kanlar içinde yere düşerken, S. Kaya, olay yerinden kaçtı. Meltem Kaya’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, ameliyata alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, S. Kaya'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Tekirdağ
        #Çorlu
        #MELTEM KAYA
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        Oteldeki şüpheli ölümde yeni gelişme!
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        "Bir renge ve bir isme malik olmak"
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        AB içinde 'Macaristan' krizi
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Milli Eğitim Bakanı yeni müfredatı onayladı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        2 bölge için sağanak uyarısı! 20 kente "sarı" alarm! Yarına dikkat!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Habertürk Anasayfa