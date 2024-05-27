Kafeteryada dehşet! Karısını vurdu

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde S. Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA'nın haberine göre Çorlu'da S. Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için buluşmaya davet etti.

KAYIPLARA KARIŞTI Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında S. Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı.

Göğüs kısmından tek kurşunla yaralanan kadın, kanlar içinde yere düşerken, S. Kaya, olay yerinden kaçtı. Meltem Kaya’ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meltem Kaya, ameliyata alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, S. Kaya'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.