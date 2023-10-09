Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kafes"in İzmir ayağında 10 tutuklama

        "Kafes" operasyonunun İzmir ayağında 10 şüpheli tutuklandı

        "Kafes" operasyonu kapsamında İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kafes"in İzmir ayağında 10 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Operasyonun İzmir ayağı kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir'in yanı sıra Manisa, Konya ve Kayseri'deki adreslere baskınlar düzenlenmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonun İzmir ayağı kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

        20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A. ile suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen S.A, H.A, M.A, M.K.U, H.Ç, A.Ç, A.G, E.C ve U.O. tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kafes operasyonu
        #İzmir haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gazze diplomasisi
        Gazze diplomasisi
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Netanyahu: Yanıtımız Ortadoğu'yu değiştirecek
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Icardi, Galatasaray'da efsaneleşiyor
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Tramvay durağında feci ölüm!
        Muhteşem üçlü!
        Muhteşem üçlü!
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        İsrail saldırısını planlayan isim: Misafir
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Keban'da binlercesi kıyıya vurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        "İsrail'deki saldırılarda 9 ABD'li öldü"
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Festival faciaya dönüştü, kaçış anı böyle görüntülendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asla müsaade etmeyeceğiz
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Okullarda cep telefonunun yasaklanması akran zorbalığını da önleyecek
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        Doktorun feci ölümü! Yangında yaşamını yitirdi
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        Demir Kubbe sistemi nasıl işliyor?
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Habertürk Anasayfa