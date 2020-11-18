Kafe ve restoranlar saat kaçta kapanacak? Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni korona tedbirleri kapsamında kafe ve restoranların çalışma saatlerine kısıtlamaya gidildi. Peki, kafeler saat kaçta kapanacak? İşte, merak edilen detaylar...



KAFELER SAAT KAÇTA KAPANACAK?



Kafe ve restoranlar saat 10.00 - 20.00 arasında açık olacak. Saat 20.00'den sonra ise kafe ve restoranlar kapalı olacak. Yani sabah saat 10.00'a kadar kafeler kapalı olacak. Bununla birlikte saat akşam 8 yani 20.00'den sonra da kafeler kapalı olacak.

Öte yandan kafelerde ise açıktan yiyecek ve içecek satışı da yasak olacak.