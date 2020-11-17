Kafeler restoranlar kapanıyor mu? Merak konusu olmaya devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere tüm illerde koronavirüs vaka sayılarında hızla artış yaşanıyor. Bunun üzerine İBB koronavirüs tedbirleri kapsamında belediyeye ait tüm kurumları geçici olarak ziyaretçilere kapattı. Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda insan yoğunluğunun fazla olduğu kafe ve restoranlara kısıtlama getirilebileceği konuşuluyor.

KAFELER RESTORANLAR KAPANIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağı, Kafeler, restoranlar, spor salonları, kuaförler ve berberlerle ilgili kararlar bu akşam Kabine Toplantısı ardından belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanır açıklanmaz haberimizde de olacaktır.

KABİNE TOPLANTISI'NDAN SON DAKİKA GELİŞMELER

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.



Bugün toplanacak Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.