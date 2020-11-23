Kafeler restoranlar açık mı? Merak konusu oldu. Başta İstanbul olmak üzere tüm illerde koronavirüs vaka sayılarında hızla artış gözlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı kararı ile yeni tedbirler alındı. Kafeler restoranlar belirlenen saatler içerisinde sadece paket servise açık olacak şekilde hizmete başladı.

KAFELER RESTORANLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının corona virüs hakkında yayınladığı genelgeye göre, saat 10.00-20.00 arası hizmet verecek AVM’lerdeki tüm restoran ve kafeler gel-al şeklinde çalışacak.

Ayrıca restoran ve kafelere ait olan sandalye ve masalar kaldırılacak.